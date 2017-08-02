культура

Несколько слов об украинском сале

2 августа 2017
19:56
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Основным потребителем украинского свиного сала выступала Российская Федерация. В свете политических событий показатели экспорта украинского свиного сала упали на 98%!

Вследствие этого, украинские производители сала в поисках новых рынков сбыта, чтобы компенсировать потерянные 98%.

Новыми рынками сбыта стали Азербайджан, Армения, Казахстан – на них приходится порядка 53.8 тысяч долларов экспортной выручки. Помимо этих стран, поставки сала идут в Эстонию, Германию, Камбоджу, Сингапур, Багамские острова, Канаду, Панаму, а также Австралию – объемы экспорта составили 7.5 тонн на сумму 27.8 тысяч долларов.

Стоит отметить, что на сегодня, экспорт из Украины улиток значительно больше, чем, казалось бы, истинно украинского национального продукта – сала. Основными покупателями «украинских» улиток стали Румыния, Литва и Франция.

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