Несколько слов об украинском сале

Основным потребителем украинского свиного сала выступала Российская Федерация. В свете политических событий показатели экспорта украинского свиного сала упали на 98%!

Вследствие этого, украинские производители сала в поисках новых рынков сбыта, чтобы компенсировать потерянные 98%.

Новыми рынками сбыта стали Азербайджан, Армения, Казахстан – на них приходится порядка 53.8 тысяч долларов экспортной выручки. Помимо этих стран, поставки сала идут в Эстонию, Германию, Камбоджу, Сингапур, Багамские острова, Канаду, Панаму, а также Австралию – объемы экспорта составили 7.5 тонн на сумму 27.8 тысяч долларов.

Стоит отметить, что на сегодня, экспорт из Украины улиток значительно больше, чем, казалось бы, истинно украинского национального продукта – сала. Основными покупателями «украинских» улиток стали Румыния, Литва и Франция.