Будущее россиян. Российский военэксперт рассказал о грозном вожде Путине и его декорациях

Любому, кто наблюдал парад в Санкт-Петербурге, было очевидно: главным там был отнюдь не Военно-Морской флот, в неизбывной любви к коему многократно клялся начальник страны. Главным был Владимир Путин. Все остальное — корабли, моряки, гигантский Андреевский флаг и памятник Петру — все было не более чем декорациями. Впрочем, именно такие декорации и создают образ грозного вождя великой державы, пишет на портале ЕЖ российский журналист, военный эксперт Александр Гольц.

По информации «Коммерсанта», первоначально все действо предполагалось провести в Кронштадте, но от этой идеи отказались как раз по причине отсутствия подобающего фона. А вот Санкт-Петербург давал замечательную возможность показать товар лицом. Настоящим шедевром придворного телеискусства следует признать ракурс, с которого показывали выступление Владимира Путина. Казалось, что Петр простирает длань над нынешним начальником страны. Для самых недогадливых сопровождавший парад дикторский текст изобиловал напоминаниями о том, что именно самодержцы всея Руси — от Петра до Николая I — проводили подобные военно-морские парады. Параллели очевидны.

Но не только для демонстрации народу вождя полгода формировали армаду из сотни кораблей, собранных на всех флотах России. Полагаю, что жителям страны был продемонстрирован «образ будущего», который, как утверждают злые языки, никак не удается создать Администрации президента. Мы увидели чистый, рафинированный милитаристский восторг перед военно-морской мощью. Несколькими днями раньше, находясь в Финляндии, Путин попытался успокоить жителей этой страны. Военно-морской парад, по его словам, вовсе не бряцание оружием, а всего лишь дань традиции. Но на самом деле никогда в истории не проводили столь масштабных военно-морских парадов, не собирали едва ли не половину всех находящихся в строю боевых кораблей для демонстрации мощи. Поэтому близкие к Кремлю журналисты и эксперты стали наперебой говорить о возникновении некоей новой «традиции». Которая обретает смысл только в том случае, если страна вступает в длительный период военного противостояния с могущественным противником, в новую холодную войну. Собственно говоря, это и не скрывалось во время парада. Так, при прохождении малых ракетных кораблей диктор сообщил, что адмирал Горшков, командовавший советским ВМФ, называл их «заряженным пистолетом у виска НАТО».

Весьма показательно, что в тот же день, когда проходил парад, Путин дал эксклюзивное интервью каналу «Вести 24», в котором он, не дожидаясь, пока американский президент Трамп поставит подпись под законом о новых санкциях в отношении России, сообщил о кремлевском «ответе». По словам Путина, свою работу должны будут прекратить 755 служащих американского посольства, практически две трети всех работников. При этом в Госдепе уже заявили, что не будут считать российские меры ответными. В логике Вашингтона, санкции — это ответ на попытки России вмешиваться в американские выборы. Посему беспрецедентная высылка дипломатов из Москвы потребует новых ответных мер. С другой стороны, действия Кремля означают, что там поставили крест на собственных надеждах договориться с Трампом. Очевидно, осознав: в отличие от Путина его американский коллега не может игнорировать мнения политической элиты.

Очевидно, что военная конфронтация с Западом и будет тем «будущим», которое стратеги путинской кампании готовы предложить россиянам. Вопрос в том, посчитают ли они возможным ограничиться большими победоносными парадами или потребуется еще одна маленькая победоносная война. Еще недавно новое военное обострение на Донбассе казалось мне маловероятным, так как одной из важнейших внешнеполитических целей Путина было ослабление западных санкций. Сегодня, когда Вашингтон вводит новые санкции, когда в Брюсселе думают о том, как наказать Москву за попытку обойти экономические ограничения в истории с «Сименсом», Путин может выразить свое раздражение новой военной авантюрой.