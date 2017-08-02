В Харькове оторвавшийся у трамвая пантограф сотворил большой переполох (фото)

Сегодня в Харькове в 11-30 на пересечении Салтовского Шоссе с проспектом Льва Ландау у трамвая оборвался пантограф.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, трамвай двигался от улицы Гвардейцев Широнинцев в направлении Академика Павлова и на перекрестке зацепился пантографом за провода на месте соединения трамвайных и троллейбусных электросетей. В результате трамвайные провода упали на автомобиль Ford, после чего на провода попали под колеса проезжавшего автомобиля Chrysler.

Патрульные составили админпротокол на водителя Chrysler'а за совершение ДТП - наезд на препятствие. Также был составлен материал по факту падения проводов на автомобиль Ford, который был направлен в отдел дознания и розыска УПП г.Харькова. Также инспектор отдела безопасности дорожного движения УПП г. Харькова составил акт обследования участка улично-дорожной сети.

Источник: АТН