политика

"Понимаем, как никто другой". Турчинов провел встречу с Послом Республики Корея

2 августа 2017
16:57
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з Послом Республіки Корея в Україні Янг-Гу Лі. Про це повідомляє персональний сайт політика.

Під час зустрічі сторони обговорили питання поглиблення двостороннього співробітництва у військово-технічній та космічній сферах.

За словами Секретаря РНБО України, у наших країн багато спільного - «і Україна, і Республіка Корея в умовах військового протистояння змушені були забезпечити соціально-економічний та демократичний розвиток своїх країн».

Сторони також обговорили питання проведення засідання спільної комісії з військово-технічної співпраці, яка, за словами О. Турчинова, може значно прискорити реалізацію спільних проектів. «Є великий спектр напрямків, в яких ми б могли підняти нашу кооперацію на принципово новий рівень», - наголосив Секретар РНБО України.

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Своєю чергою, Ян-Гу Лі наголосив на зацікавленості уряду Республіки Корея у поглибленні співпраці з Україною.

Окрім того, він наголосив, що Республіка Корея підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. «Ми вас розуміємо як нікого. Адже Південна Корея пережила нищівні війни, зовнішній тиск і потужні економічні кризи, але без цього наша країна ніколи не стала б такою сильною та розвиненою, якою вона є зараз. Будь-яка криза дає можливість для подальшого розвитку», - сказав він, додавши, що двостороння співпраця може дати «надзвичайно масштабні і позитивні результати».

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