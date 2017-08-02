экономика

Запорожская АЭС взялась за кибербезопасность

2 августа 2017
20:07
406
Поделиться:

На Запорожской АЭС функционируют технологические сети, связанные с работой энергоблоков, автоматикой. Есть информационные сети, а также сети физической защиты. У них разная сфера деятельности и циркулирует в них разная информация.

«Основная задача моей группы - это защита компьютеров, на которых обрабатывается информация с ограниченным доступом, от утечки и злоумышленников, - рассказал "Главному" инженер-программист, руководитель группы технической защиты информации в компьютерных сетях службы информационных технологий Дмитрий Чипилян. - Но каждое направление интересно по-своему. Так как в каждом программном комплексе существует определенный функционал, который можно расширить, улучшить. В этой сфере деятельности, как и в любой другой, нет предела совершенству».

Системный администратор - это творческая работа. Ведь он должен заранее просчитать и даже предугадать, откуда может прийти угроза, подумать о разных моделях защиты от различных киберугроз.

У системных администраторов ЗАЭС существует сложившийся комплекс мероприятий, позволяющий правильно обновить программное обеспечение, выполнить регламентные работы по определенной схеме, которые помогут предотвратить заражение вирусом.

Читайте также: Минобразования обратилось в киберполицию в связи со взломом сайта

А чтобы идти в ногу с техническим прогрессом, необходимо осваивать много новой информации, повышать свой уровень технической и специальной подготовки, участвовать в семинарах по новым компьютерным технологиям и курсах повышения квалификации.

Читайте также: WP: Сети энергетических и атомных компаний США взломала Россия


комментарии
главные новости
За сутки террористы 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ в АТО
За сутки террористы 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ в АТО12
Россия везет танки на Донбасс
Россия везет танки на Донбасс1640
Порошенко прокомментировал решение Трампа
Порошенко прокомментировал решение Трампа744
На фронте без изменений
На фронте без изменений458
мнения
Конфликт президентов: понять и простить
Сергей ЦЫГИПА
Конфликт президентов: понять и простить 883
БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ - ЧЕСТЬ!
Арсен АВАКОВ
БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ - ЧЕСТЬ!625
Доктор Пауст: слава Украины
Александр КИРШ
Доктор Пауст: слава Украины911
Кого мы все время тупо боимся разозлить?
Александр КИРШ
Кого мы все время тупо боимся разозлить?2632
О министерских прокладках
Сергей ЦЫГИПА
О министерских прокладках1614
Русский - это не национальность
Александр КИРШ
Русский - это не национальность5559
Парусные баталии на Днепре: загубить нельзя поддержать
Сергей ЦЫГИПА
Парусные баталии на Днепре: загубить нельзя поддержать1505
Герои АТО

последние новости
Сегодня
06:53
За сутки террористы 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ в АТО10
2 августа 2017
22:13
Россия везет танки на Донбасс1635
22:01
Медведев заявил о крахе надежд на улучшение отношений с администрацией Трампа681
21:49
Взрыв в Абхазии, десятки россиян пострадали
Взрыв в Абхазии, десятки россиян пострадали1076
21:40
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Песочине начнет работу в следующем году457
21:26
Полторак проверил готовность артиллеристов и танкистов465
21:03
В санкционном законе Трампа много нюансов. Вот, например1193
20:43
Луческу стал главным тренером сборной Турции364
20:32
Дороги Киева зальют водой600
20:21
"Малороссы" задолбали, - считают в ТКГ1053
20:13
Порошенко прокомментировал решение Трампа744
20:07
Запорожская АЭС взялась за кибербезопасность405
19:56
На фронте без изменений457
19:56
Несколько слов об украинском сале937
19:34
Кишинев: Рогозин объявлен персоной нон грата630
19:23
Поклонская инициировала молитвенное стояние против "Матильды"… но не пришла670
19:12
С сегодняшнего дня земляне начинают брать у планеты в долг2420
19:01
Аномальная молния ударила в гору Мауна-Кеа732
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0023858547210693 [2] => 0.077092885971069 )