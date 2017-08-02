Запорожская АЭС взялась за кибербезопасность

На Запорожской АЭС функционируют технологические сети, связанные с работой энергоблоков, автоматикой. Есть информационные сети, а также сети физической защиты. У них разная сфера деятельности и циркулирует в них разная информация.

«Основная задача моей группы - это защита компьютеров, на которых обрабатывается информация с ограниченным доступом, от утечки и злоумышленников, - рассказал "Главному" инженер-программист, руководитель группы технической защиты информации в компьютерных сетях службы информационных технологий Дмитрий Чипилян. - Но каждое направление интересно по-своему. Так как в каждом программном комплексе существует определенный функционал, который можно расширить, улучшить. В этой сфере деятельности, как и в любой другой, нет предела совершенству».

Системный администратор - это творческая работа. Ведь он должен заранее просчитать и даже предугадать, откуда может прийти угроза, подумать о разных моделях защиты от различных киберугроз.

У системных администраторов ЗАЭС существует сложившийся комплекс мероприятий, позволяющий правильно обновить программное обеспечение, выполнить регламентные работы по определенной схеме, которые помогут предотвратить заражение вирусом.

А чтобы идти в ногу с техническим прогрессом, необходимо осваивать много новой информации, повышать свой уровень технической и специальной подготовки, участвовать в семинарах по новым компьютерным технологиям и курсах повышения квалификации.