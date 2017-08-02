культура

В Харькове обещают очень классную программу на День города

2 августа 2017
18:25
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Говорят, будут даже грибы

23 августа на площади Свободы в Харькове по случаю Дня города состоится большой праздничный концерт, сообщает пресс-служба городского совета.

"Впервые за несколько лет мы масштабно отпразднуем День города и проведем большой концерт. Мы пригласили на празднование иностранные делегации, гостей из других городов Украины. Очень хочется, чтобы этот праздник запомнился, и у всех было отличное настроение", - отметил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

В концерте примут участие группы "Грибы", дуэт "Потап и Настя", поп-группы "Dzidzio", Ирина Билык и Наталья Могилевская. Завершит концерт фаер-шоу.

Кроме того, в сквере "Стрелка" с 23 по 27 августа пройдет фестиваль еды, где будут представлены традиционные блюда итальянской, мексиканской, французской и украинской кухонь. Во время фестиваля на специальной сцене будут выступать харьковские группы, а 24 августа пройдет концерт, посвященный Дню Независимости Украины.

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Терехов обратился к правоохранительным органам с просьбой увеличить на День города и День Независимости количество патрулей на улицах Харькова. Он сообщил также, что в эти дни по городу будут дежурить бригады скорой помощи и пожарные.

С 2014 года концерты на пл.Свободы по случаю Дня города в Харькове не проводились.

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