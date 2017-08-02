Трамп подписал закон о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, сообщили в Белом доме.

Обе палаты американского конгресса ранее поддержали законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи.

В США высказывались опасения, что Трамп может наложить вето на законопроект.

Сам пакет представляет собой большой объем документов, который объединяет и дополняет уже действующие санкции.

Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения конгресса.

Закон не вводит впрямую никаких новых мер и не обязывает президента их вводить. Однако предусматривает возможность введения новых санкций против инвесторов из любой страны, например за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов.