На фронте без изменений
2 августа 2017
19:56
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Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 19.00 2 августа 2017
Сегодня, в зоне АТО, российско-оккупационные войска несколько уменьшили количество огневых провокаций.
Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, с полуночи и до 19 часов боевики 5 раз нарушили перемирие.
Зокрема на Луганському напрямку під ворожим вогнем опинились наші опорні пункти у селищах Кримське та Причепилівка. А близько 16 години злочинці випустили щонайменше 30 мін калібру 82 міліметри по українських захисниках у Троїцькому.
На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї незаконні збройні формування били по Авдіївці, а на Маріупольському – працював снайпер. Вже традиційно на недолугі спроби ворога продемонструвати вогневу перевагу, сили АТО швидко відповіли стрілецькою зброєю і великокаліберними кулеметами.
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