На фронте без изменений

Сегодня, в зоне АТО, российско-оккупационные войска несколько уменьшили количество огневых провокаций.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, с полуночи и до 19 часов боевики 5 раз нарушили перемирие.

Зокрема на Луганському напрямку під ворожим вогнем опинились наші опорні пункти у селищах Кримське та Причепилівка. А близько 16 години злочинці випустили щонайменше 30 мін калібру 82 міліметри по українських захисниках у Троїцькому.

На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї незаконні збройні формування били по Авдіївці, а на Маріупольському – працював снайпер. Вже традиційно на недолугі спроби ворога продемонструвати вогневу перевагу, сили АТО швидко відповіли стрілецькою зброєю і великокаліберними кулеметами.