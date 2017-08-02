политика

"Малороссы" задолбали, - считают в ТКГ

2 августа 2017
20:21
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Игнорирование РФ и ОРДЛО вопросов безопасности не позволяют достичь прогресса на других направлениях, в частности, на политическом, гуманитарном и экономическом.

Об этом заявила Дарина Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе.

"Трехсторонняя контактная группа призвала представителей ОРДЛО обеспечить взятые на себя обязательства и прекратить стрелять", - написала она по результатам работы ТКГ в среду.

"Стоит вопрос обеспечения мониторинга ситуации на Донбасса со стороны СММ ОБСЕ в круглосуточном режиме 7 дней в неделю, с использованием технических средств наблюдения, после чего будет обеспечено дальнейшее разведение сил и средств на согласованных участках", - написала Олифер.

Она добавила, что во время разведения сил и средств представители ОРДЛО не должны устанавливать дополнительные фортификационные сооружения и минные поля, также не могут продолжатся ни инфильтрация войск, ни поставки новых боеприпасов из РФ на территорию ОРДЛО.

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Пресс-секретарь Кучмы напомнила, что представители ОРДЛО блокируют допуск СММ ОБСЕ к участку украинско-российской границы.

В связи с этим боевиков призвали к разблокированию этого допуска и обеспечению контроля миссией как за передвижением на территорию ОРДЛО вооружений и воинских формирований с территории РФ, так и за тем, чтобы с неподконтрольной Украине части Донбасса не вывозили оборудование украинских предприятий.

Украинская сторона также призывает завершить расследование и наказать виновных в гибели в ОРЛО сотрудника СММ, который был гражданином США, а также привлечь к ответственности боевиков за то, что подвергают вербальной и физической агрессии представителей миссии.

На ТКГ также обсуждался вопрос недопустимости применения пыток по отношению к незаконно удерживаемым лицам, которые находятся на территории ОРДЛО.

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"Мы призываем завершить согласование списков в письменном виде с тем, чтобы на следующей встрече ТКГ была достигнута договоренность об освобождении людей", - написала Олифер.

"Игнорирование РФ и ОРДЛО вопросов безопасности не позволяют достичь прогресса на других направлениях, в частности, на политическом, гуманитарном, экономическом", - подчеркнула она.

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