общество

Дороги Киева зальют водой

2 августа 2017
20:32
603
Поделиться:

В связи с жаркой погодой в Киеве КП "Киевавтодор" в усиленном режиме осуществляет полив дорог города, сообщается на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

"Такие профилактические меры должны уменьшить испарение вредных веществ от горячего асфальта в воздух и способствовать сохранению дорожного полотна", - поясняют в КГГА.

В сообщении отмечается, что для получения желаемого эффекта дорожники работают круглосуточно, в том числе ночью и на рассвете, когда температура воздуха составляет +32-34°С, а дорожного покрытия – свыше +50°С. Днем вода моментально испаряется.

Кроме того, дорожники подчеркивают, что работа ночью и рано утром позволяет избежать загруженности дорог и пробок.

Читайте также: Сколько жидкости нужно организму в жару


комментарии
главные новости
За сутки террористы 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ в АТО
За сутки террористы 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ в АТО12
Россия везет танки на Донбасс
Россия везет танки на Донбасс1640
Порошенко прокомментировал решение Трампа
Порошенко прокомментировал решение Трампа746
На фронте без изменений
На фронте без изменений458
мнения
Конфликт президентов: понять и простить
Сергей ЦЫГИПА
Конфликт президентов: понять и простить 883
БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ - ЧЕСТЬ!
Арсен АВАКОВ
БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ - ЧЕСТЬ!625
Доктор Пауст: слава Украины
Александр КИРШ
Доктор Пауст: слава Украины911
Кого мы все время тупо боимся разозлить?
Александр КИРШ
Кого мы все время тупо боимся разозлить?2632
О министерских прокладках
Сергей ЦЫГИПА
О министерских прокладках1614
Русский - это не национальность
Александр КИРШ
Русский - это не национальность5559
Парусные баталии на Днепре: загубить нельзя поддержать
Сергей ЦЫГИПА
Парусные баталии на Днепре: загубить нельзя поддержать1505
Герои АТО

последние новости
Сегодня
06:53
За сутки террористы 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ в АТО10
2 августа 2017
22:13
Россия везет танки на Донбасс1635
22:01
Медведев заявил о крахе надежд на улучшение отношений с администрацией Трампа681
21:49
Взрыв в Абхазии, десятки россиян пострадали
Взрыв в Абхазии, десятки россиян пострадали1076
21:40
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Песочине начнет работу в следующем году457
21:26
Полторак проверил готовность артиллеристов и танкистов465
21:03
В санкционном законе Трампа много нюансов. Вот, например1193
20:43
Луческу стал главным тренером сборной Турции364
20:32
Дороги Киева зальют водой600
20:21
"Малороссы" задолбали, - считают в ТКГ1053
20:13
Порошенко прокомментировал решение Трампа744
20:07
Запорожская АЭС взялась за кибербезопасность405
19:56
На фронте без изменений457
19:56
Несколько слов об украинском сале937
19:34
Кишинев: Рогозин объявлен персоной нон грата630
19:23
Поклонская инициировала молитвенное стояние против "Матильды"… но не пришла670
19:12
С сегодняшнего дня земляне начинают брать у планеты в долг2420
19:01
Аномальная молния ударила в гору Мауна-Кеа732
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0020201206207275 [2] => 0.053330183029175 )