Луческу стал главным тренером сборной Турции

Румынский специалист Мирча Луческу стал новым главным тренером сборной Турции по футболу, сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции.

Контракт с именитым тренером заключен на два года с возможностью продления еще на один. 72-летний Луческу сменил на этом посту другого возрастного тренера - Фатиха Терима.

Прошлый сезон Луческу провел в питерском "Зените", где не смог навязать борьбу за чемпионство "Спартаку". В конце сезона Мирча был уволен.

До "Зенита" Мирча Луческу 13 лет тренировал донецкий "Шахтер", с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз брал Кубок Украины и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.

Отметим - следующий матч сборная Турции проведет против Украины в Харькове 2 сентября.