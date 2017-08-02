спорт

Луческу стал главным тренером сборной Турции

2 августа 2017
20:43
365
Поделиться:

Румынский специалист Мирча Луческу стал новым главным тренером сборной Турции по футболу, сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции.

Контракт с именитым тренером заключен на два года с возможностью продления еще на один. 72-летний Луческу сменил на этом посту другого возрастного тренера - Фатиха Терима.

Прошлый сезон Луческу провел в питерском "Зените", где не смог навязать борьбу за чемпионство "Спартаку". В конце сезона Мирча был уволен.

До "Зенита" Мирча Луческу 13 лет тренировал донецкий "Шахтер", с которым 8 раз выиграл чемпионство, 6 раз брал Кубок Украины и стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.

Отметим - следующий матч сборная Турции проведет против Украины в Харькове 2 сентября. 

Читайте также: "Челси" хочет заменить Матича Дринкуотером


комментарии
главные новости
За сутки террористы 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ в АТО
За сутки террористы 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ в АТО10
Россия везет танки на Донбасс
Россия везет танки на Донбасс1640
Порошенко прокомментировал решение Трампа
Порошенко прокомментировал решение Трампа744
На фронте без изменений
На фронте без изменений458
мнения
Конфликт президентов: понять и простить
Сергей ЦЫГИПА
Конфликт президентов: понять и простить 883
БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ - ЧЕСТЬ!
Арсен АВАКОВ
БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ - ЧЕСТЬ!625
Доктор Пауст: слава Украины
Александр КИРШ
Доктор Пауст: слава Украины911
Кого мы все время тупо боимся разозлить?
Александр КИРШ
Кого мы все время тупо боимся разозлить?2632
О министерских прокладках
Сергей ЦЫГИПА
О министерских прокладках1614
Русский - это не национальность
Александр КИРШ
Русский - это не национальность5559
Парусные баталии на Днепре: загубить нельзя поддержать
Сергей ЦЫГИПА
Парусные баталии на Днепре: загубить нельзя поддержать1505
Герои АТО

последние новости
Сегодня
06:53
За сутки террористы 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ в АТО10
2 августа 2017
22:13
Россия везет танки на Донбасс1635
22:01
Медведев заявил о крахе надежд на улучшение отношений с администрацией Трампа681
21:49
Взрыв в Абхазии, десятки россиян пострадали
Взрыв в Абхазии, десятки россиян пострадали1076
21:40
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Песочине начнет работу в следующем году457
21:26
Полторак проверил готовность артиллеристов и танкистов465
21:03
В санкционном законе Трампа много нюансов. Вот, например1193
20:43
Луческу стал главным тренером сборной Турции364
20:32
Дороги Киева зальют водой600
20:21
"Малороссы" задолбали, - считают в ТКГ1053
20:13
Порошенко прокомментировал решение Трампа744
20:07
Запорожская АЭС взялась за кибербезопасность405
19:56
На фронте без изменений457
19:56
Несколько слов об украинском сале937
19:34
Кишинев: Рогозин объявлен персоной нон грата630
19:23
Поклонская инициировала молитвенное стояние против "Матильды"… но не пришла670
19:12
С сегодняшнего дня земляне начинают брать у планеты в долг2420
19:01
Аномальная молния ударила в гору Мауна-Кеа732
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0011229515075684 [2] => 0.05494213104248 )