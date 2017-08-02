В санкционном законе Трампа много нюансов. Вот, например

Закон "Противодействие противникам Америки через санкции", подписанный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает выделение средств на поддержание энергетической безопасности Украины, сообщает посольство Украины в США.

"Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн. дол. на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн. дол", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства в среду.

По данным Посольства, политикой США, согласно закону, является поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине, непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы.

Предусмотрена также помощь США по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшению зависимости от российских энергетических ресурсов, продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Ранее этот закон был одобрен подавляющим большинством Палаты представителей Конгресса США (419 голосов "за", 3 - "против", 12 - не голосовали) и Сенатом США (98 - "за", 2 - "против"). После подписания документа президентом США 2 августа закон вступил в силу.