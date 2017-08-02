политика

Полторак проверил готовность артиллеристов и танкистов

2 августа 2017
21:26
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Министр обороны Украины Степан Полторак в среду осуществил рабочую поездку в зону проведения антитеррористической операции, в рамках которой проверил боевую готовность некоторых артиллерийских и танковых подразделений, отведенных от линии разграничения.

"Остался доволен боевым духом наших военнослужащих, надлежащим техническим состоянием техники и бытовыми условиями бойцов", - отметил министр после посещения одного из артиллерийских дивизионов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Полторак также посетил танковый батальон, отметив слаженность экипажей танков, подготовку личного состава танковых подразделений и готовность техники к применению.

Кроме того, министр побывал в одном из взводных опорных пунктов на линии разграничения. Он пообщался с личным составом, отметил подготовленность опорного пункта в инженерном отношении, а также ознакомился с материально-техническим обеспечением и организацией проведения мер по боевой подготовке.

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В зоне АТО Полторак поздравил десантников одной из бригад Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником – вручил им награды и ценные подарки.

"С первых дней войны десантники были там, где трудно. И даже будучи ранеными, оставались на поле боя, пока боевая задача не будет выполнена… Ни одна серьезная военная операция в районе проведения АТО не проводилась без участия подразделений ВДВ. Это и бои за Луганский и Донецкий аэропорты, Саур-Могилу и множество других", - подчеркнул глава Минобороны.

 

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