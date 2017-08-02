спорт

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Песочине начнет работу в следующем году

2 августа 2017
21:40
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Об этом сообщила глава ХОГА Юлия Светличная. В ходе рабочей поездки в Харьковский район она проверила ход строительства ФОКа.

Физкультурно-оздоровительный комплекс строят в микрорайоне «Мобиль» поселка Песочин. В здании разместятся площадки для занятий волейболом, мини-футболом, теннисом, баскетболом, бадминтоном и занятий по общей физической подготовке.

В настоящее время практически завершили монтировать каркас здания, на 80% готовы внутренние перегородки, завершается работа над раздевалками и тренажерными залами. К осени строители планируют утеплить здание и начать устанавливать металлопластиковые окна.

«На данный момент выполнено около 35% работ на этом объекте. Его сдача в эксплуатацию запланирована в следующем году, - отметила Юлия Светличная. - Подобные физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в разных районах области. В прошлом году мы сдали два - в Волчанском и Первомайском районах. В планах - Песочин, Красноград и Золочев. Работы находятся на разных этапах, но будем стратегически выстраивать работу так, чтобы все районы Харьковской области были обеспечены такими спорткомплексами».

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Напомним, во время поездки в Харьковский район председатель ХОГА также ознакомилась с работами в новой школе поселка Песочин, где уже монтируют мебель и оборудование и благоустраивают прилегающую территорию.

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