Взрыв в Абхазии, десятки россиян пострадали

2 августа 2017
21:49
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Среди пострадавших при взрыве боеприпасов на складе Минобороны Абхазии в селе Приморское есть граждане России. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики, передает «Интерфакс». В Ростуризме сказали, что информации о россиянах среди пострадавших нет.

Всего, по словам руководителя пресс-службы Минздрава Рустама Зантарии, пострадали 25 человек. Граждане России получили осколочные ранения. «Они на момент взрыва принимали ванны на сероводородном источнике, расположенном недалеко от места происшествия», — уточнил он.

Пресс-атташе посольства России сообщил РИА Новостям, что, по предварительным данным, пострадали 20 россиян.

Между тем число пострадавших при взрыве на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в Гудаутском районе выросло до 50 человек, передает РБК.

«По предварительной информации министерства здравоохранения республики Абхазия, в результате взрыва боеприпасов на складе Министерства обороны пострадали 50 человек. 27 человек госпитализированы», — сказал пресс-секретарь посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

Среди пострадавших — 19 россиян, состояние одного из них «стабильно тяжелое».

ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакию пишет о 19 пострадавших гражданах России. По его данным, всего пострадали 27 человек. Позже Минздрав сообщил, что в больницу доставлены 30 пострадавших.

Советник главы Ростуризма Светлана Сергеева заявила, что ведомство связалось с ситуационно-кризисным центром МИД. «По имеющимся данным, взрывы все еще продолжаются, но пострадавших среди россиян нет. Просим наших соотечественников, находящихся в Абхазии, сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — сказала она.

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Взрыв на складе произошел около 16:30, после чего склад с боеприпасами загорелся.

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