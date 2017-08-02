политика

Медведев заявил о крахе надежд на улучшение отношений с администрацией Трампа

2 августа 2017
22:01
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Холодная война?

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписание президентом США закона о новых санкциях против России означает конец надежд на улучшение отношений Москвы с администрацией Дональда Трампа. Об этом Медведев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, подписание Трампом нового санкционного закона против России создает несколько последствий: «Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война», — написал Медведев.

Премьер также подчеркнул, что администрация Трампа «продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу».

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Медведев подчеркнул, что в итоге «американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа». 

«Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых – отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован», — отметил премьер. 

По мнению Медведева, санкционный режим будет «сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо».

«Что это означает для нас? Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя. Мы научились это делать за последние годы», — добавил он.

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