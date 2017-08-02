Россия везет танки на Донбасс

Террористические организации, которые действуют на Востоке Украины, получают оружие и боеприпасы от смежного с контролируемыми ими территориями государства.

На этом в своем выступлении во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке настаивали представители украинской делегации, передает "Укринформ".

«Возникает риторический вопрос: как террористические организации в Украине получали оружие в количествах, часто превышавших запасы многих государств на Европейском континенте? Или почему у террористов никогда не заканчивается топливо и боеприпасы?» - говорилось в выступлении.

Дипломаты также отметили, что полученное из-за границы оружие было использовано для совершения разрушительных террористических атак, в том числе сбивания самолета рейса МН17.

«Международный режим, призванный прекратить поставки оружия террористам, сталкивается с проблемой, когда государства, которые должны его придерживаться, на самом деле нарушают собственные международные обязательства и обещания. Одним из самых ярких современных примеров этого является продолжение притока на оккупированные территории восточной Украины разнообразного оружия из соседнего государства», - отмечалось в выступлении.