За сутки террористы 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ в АТО

Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-центр штаба АТО:

У зоні АТО продовжує зберігатися напружена ситуація. Так наприкінці минулої доби російсько-окупаційні війська посилили обстріли позицій сил АТО використовуючи при цьому вже важке озброєння.

Зокрема ввечері, на Маріупольському напрямку, ворог двічі бив з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та озброєння БТР по українських опорних пунктах у Водяному. А близько 23 години до обстрілів долучилась і 122 міліметрова артилерія противника. Майже у цей же час бойовики застосовували артилерію калібру 122 міліметри і в районі Лебединського. Крім того цієї ночі стрілецька зброя противника працювала поблизу Широкиного та Павлополя.

На Донецькому напрямку епіцентром вогневого протистояння і далі залишається Авдіївка. З 18 години і до опівночі, з декількох напрямків, бандити 6 разів били з гранатометів і стрілецької зброї по південних околицях міста. У відповідь сили АТО також відкривали щільний вогонь.

На Луганському напрямку під мінометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти у Кримському, Троїцькому та Катеринівці. А з гранатометів злочинці били по Новоолександрівці та Новозванівці.

Варто додати, що черговим фактом ескалації конфлікту з боку бойовиків став вчорашній обстріл будинків мирних мешканців Водяного. Тут, близько 22 години, окупанти випустили щонайменше 6 мін калібру 120 міліметрів.

Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 30 разів порушили перемир’я. Двічі ворог застосовував артилерію калібру 122 міліметри, 7 разів - міномети. Сили АТО 18 разів, швидким і точним вогнем у відповідь, припиняли обстріли противника. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.