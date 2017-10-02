Стали известны подробности ночной трагедии в Запорожье

В ходе предварительного расследования выяснилось, что хостел в Запорожье, где произошел пожар, работает с конца 2016 года.

Как сообщает управление ГСЧС в Запорожской области, в течение 2016-2017 годов заведение не проходило проверки соблюдения требований пожарной, техногенной безопасности и защиты, декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности в Главное управление не поступала.

Спасатели также отметили, что хостел находился в помещении бывшего хлебозавода.

"Люди оказались в огненной ловушке, поскольку на окнах номеров установлены решетки, а выход через коридор был невозможен из-за сильного задымления", - отметили в ведомстве.

В 3:46 спасатели локализовали пожар, а в 04:15 полностью ликвидировали. Из-за сильной задымленности пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе. Усложняло тушение пожара то, что помещение находилось под напряжением 380 V, а электрощитовая для отключения находилась в зоне горения. Ближайший пожарный гидрант, который находился на расстоянии 20 м. от места пожара, был демонтирован. Непрерывная подача воды была организована с помощью подвоза из ближайшего гидранта на расстоянии 300 м.

Спасателям также удалось спасти из пожара четырех человек: трех женщин и 8-летнюю девочку.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

Ранее сообщалось, что ночью в Запорожье произошел пожар в хостеле, жертвами которой стали пятеро человек.