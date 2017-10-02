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La Repubblica: Проиграли все, включая Европу

2 октября 2017
12:15
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"Теперь, когда урны для голосования закрылись или были изъяты, задымление от дымовых шашек рассеивается и кровь сотен раненых подсыхает на тротуарах Барселоны, Испания и Каталония находятся ровно там, где бы они были без насилия, сопровождавшего эту бесславную страницу европейской истории, - пишет Андреа Бонанни в итальянской La Repubblica. - Считать голоса, по сути, не имеет смысла. Каталонские сторонники независимости будут праздновать победу и дадут старт процессу отделения. Правительство Мадрида провозгласит референдум недействительным и несостоявшимся. Между двумя сторонами должен будет начаться политический диалог - то, что обе они до сих пор отвергали, исходя исключительно из политических расчетов".

"Европа в общем-то молча наблюдала - бессильная и, возможно, в кои-то веки довольная свои бессилием, - говорится в статье. - Она не может не знать, что, согласно демократической испанской конституции, а также праву, которое весь ЕС должен соблюдать, каталонское голосование незаконно. Но она не может не видеть, что стремление к независимости в Барселоне, как и в Эдинбурге, в Антверпене, во Вроцлаве, питается существованием Европы: ее демократических правил, ее большого единого и открытого рынка, ее свободы передвижения, которые делают по большей части устаревшими старые национальные государства".

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"И все же, - продолжает Бонанни, - если можно извлечь урок из этого бесславного каталонского воскресенья, он будет таков: Европа не сможет долго отворачиваться, так как существует слишком много Каталоний, латентных или потенциальных, во многих уголках континента. Необходимо сформулировать единый кодекс, чтобы направлять эти процессы к устраивающему всех решению, потому что, как показывает опыт, логика местной политики неизбежно заводит ситуацию в порочный круг".

"Каталонская история этому подтверждение, - отмечает автор. - Сторонники независимости, в последнее время терявшие популярность, ускорили референдум, чтобы оседлать тигра, который мог заснуть. И испанское правительство, очень слабое, во главе с Народной партией, которая в Каталонии практически не набирает ни одного голоса, ответило, принимая во внимания исключительно настроения своих избирателей в Кастилии и Андалусии". Однако, по словам колумниста, "принимая и легитимизируя эти механизмы, есть риск разжечь десятки других сепаратистских очагов на всем континенте. И единственное лекарство, которое может остановить эту потенциальную эпидемию, - это Европа".

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"Брюссель должен отталкиваться от констатации того, что испанцы и каталонцы - прежде всего европейские граждане, чьи права как на соблюдение законов, так и на политическое волеизъявление должны быть гарантированы не только национальной и местной властью, но и властью европейской, - заключает Бонанни. - Это могло бы стать хорошей базой, чтобы заставить противников выйти из порочного круга, в который они себя загнали".

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Теги: каталония

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