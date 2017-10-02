Выбор ламината для жилья. Разбираемся в огромном ассортименте покрытий

Большинство людей, которые сталкиваются с ремонтом впервые, не представляют, как выбрать ламинат. Ведь пол должен не только нравиться, но и быть практичным и долговечным. Изучив основную информацию об этом покрытии, вы сможете подобрать идеальные варианты для любой комнаты. Например, для спальни сгодится самый простой. Поэтому переплачивать не нужно. А вот для кухни и прихожей следует присмотреть покрытие попрочнее.

Дизайн пола. Какие фишки предлагает ламинат

Внешний вид напольного покрытия остается главным критерием его выбора. Подавляющее большинство дизайнов имитирует дерево. Посмотреть и купить ламинат с разными узорами и оттенками можно на сайте интернет-магазина Ретаун или посетить выставочный зал компании в Киеве, недалеко от метро Петровка. С помощью профессиональных снимков легко оценить, как выглядит бежевый ясень, кремовый бук, светло-коричневая акация, каштановый орех и универсальный дуб. На многих картинках изображено, как покрытие смотрится в различных по назначению комнатах. Иногда фото ламината наталкивают на идеи для собственного интерьера. Они помогают представить, как пол украсит вашу спальню, кабинет или гостиную. Кроме того, вы сразу можете узнать всю информацию о понравившемся товаре.

Не обходите стороной ламинат с фаской. Он поражает своей схожестью с натуральным деревом. Декоративные углубления тонко выделяют ламели. Из-за чего создается ощущение дорогого дощатого пола.

Если традиционный стиль вам не близок, а яркие краски – по душе, стоит рассмотреть варианты цветного покрытия. Существуют однотонные глянцевые полы, цветные абстракции и расцветки, имитирующие кожу рептилий. Еще бывают покрытия в виде керамической плитки и камня.

Выбираем класс и толщину ламината

Напольное покрытие делится по классам износостойкости. Сегодня в продаже остались только коммерческие – 31, 32, 33 классы. Они подходят, как для офисных помещений, гостиниц, так и для обустройства жилья. Для спальни, где маленькая проходимость, достаточно 31-го класса. Ламинат на кухне и в коридоре должен быть прочнее. Разлитая на полчаса лужа на покрытие 32-го класса не испортит его. Оно не боится царапин от уличной грязи и каблуков. К тому же, выбор дизайна полов этого класса самый широкий. Около 80 % покрытий на рынке – 32 класса. В коммерческих помещениях – кафе, офисах, конференц-залах стелют 33-й класс. Он более крепкий и стойкий.

Также на рынке существует сверхпрочный пол 34 класса – ламинат, который легко можно купить и в Украине. Покрытию не страшны падающие чугунные кастрюли, тренажеры, тяжелые шкафы и даже вода. Оно будет неубиваемым, как на кухне, так и в тренажерном, танцевальном зале.

Толщина ламелей тоже имеет значение. Чем она больше, тем крепче покрытие. На тонких планках могут оставаться вмятины от громоздкой мебели. Они больше подвержены появлению сколов от падения тяжелых предметов и царапин после ерзания стулом. Поэтому, прежде чем выбрать ламинат, обратите внимание на его размер. Можно встретить ламели толщиной от 6 до 12 мм. Для дома присматривайте варианты от 8 мм. Длина и ширина планок на качество не влияют, только на внешний вид. Широкие квадратные ламели больше похожи на плитку, средние – на обычные деревянные доски.

Где выгоднее покупать ламинат

Напольное покрытие стало фаворитом продаж не только из-за внешнего вида и практичности, но и демократичной стоимости. Вы можете купить ламинат в интернет-магазине, где цена будет ниже, чем в строительном супермаркете. Так удастся сэкономить не только деньги, но и время на поиски нужного товара. Переходить с сайта на сайт гораздо удобнее, чем мотаться по разным магазинам города. А фильтры поиска только упростят задачу. Ведь можно сразу отсеять ненужные варианты. Просто определите класс, цвет, породу дерева и выбирайте из имеющихся вариантов. Онлайн-продавцы могут дополнительно проконсультировать, а служба доставки привезет покупку в указанное место.

Также у интернет-продавцов всегда есть приятные акции, благодаря которым, можно купить хороший ламінат дешевле рыночной цены.