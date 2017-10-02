Жертвами стрелявшего в Лас-Вегасе стали более 20 человек

В результате стрельбы, открытой неизвестным около одного из казино в Лас-Вегасе, погибли более 20 человек. Об этом сообщил шериф Джозеф Ломбардо, передает CNN.

По его словам, еще по меньшей мере сто человек получили ранения, среди них – сотрудники полиции. Кроме того, среди убитых – двое полицейских, находившихся не на службе. Ранее сообщалось о двух погибших и 24 раненых.

Ломбардо добавил, что стрелявший действовал в одиночку, указывает Reuters. Это был местный житель, по каким причинам он открыл огонь, пока неизвестно. Кто он такой, тоже не раскрывается, в полиции не считают, что он связан с какими-либо вооруженными группами. Шериф также заявил, что полицейские ищут подругу стрелявшего, женщину азиатского происхождения, в розыск объявлены и два автомобиля, связанные с происшествием.

По свидетельствам очевидцев, преступник стрелял с верхних этажей. Стрельба началась около развлекательного комплекса Mandalay Bay, огонь открыли по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest.