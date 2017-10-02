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Китай совершил прорыв в квантовой связи

2 октября 2017
17:27
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В Китае запущена первая в мире квантовая оптоволоконная линия связи протяженностью 2000 км, которая обеспечит безопасное и недоступное для взлома соединение между крупнейшими городами страны — Пекином и Шанхаем, сообщает Хайтек со ссылкой на China Daily.

Самая протяженная в мире линия квантовой связи послужит основой для создания квантовых сетей в четырех китайских городах: Пекине, Шанхае, Цзинане (провинция Шаньдун) и Хэфее (провинция Аньхой). Демонстрируя возможности новой технологии, президент Китайской академии наук Бай Чунли совершил квантовый звонок из Пекина в остальные города будущей сети, чтобы поздравить ученых с окончанием трудной работы. Затем, задействовав Micius, первый в мире спутник квантовой связи, запущенный Китаем в прошлом году, Бай сделал первый в мире межконтинентальный квантовый видеозвонок, чтобы пообщаться с президентом Австрийской академии наук. Micius интегрирован в линию связи Пекин-Шанхай, что делает ее первой в мире квантовой сетью «земля-земля», способной отправлять сообщения через орбитальные спутники.

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Благодаря новым разработкам Китай сможет значительно увеличить расстояние безопасной квантовой связи. В дальнейшем ученые Поднебесной планируют повысить стабильность соединения, улучшить эффективность связи в дневное время и запустить спутники квантовой связи на более высокую орбиту. Бай Чунли утверждает, что для изучения возможности создать всемирную сеть квантовой связи Китай будет сотрудничать с Германией, Россией, Италией, Сингапуром и другими странами. Но чтобы подобной связью могли воспользоваться обычные граждане, требуется значительно уменьшить ее стоимость — на это может уйти от 10 до 15 лет.

Напомним, что квантовая связь использует субатомные частицы, например, фотоны, для передачи данных с использованием принципов квантовой механики. Это средство связи считается самым безопасным, поскольку подобные частицы невозможно уничтожить, дублировать или отследить.

Китай активно экспериментирует с применением квантовой связи в различных сферах. В 2009 году она использовалась для организации военного парада к 60-летию со дня основания КНР. В 2015 году Промышленно-торговый банк Китая стал первым банком мира, использовавшим эту технологию. А в этом году ученые из Поднебесной впервые передали запутанные фотоны через слой морской воды.

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Теги: квантовая связь, китай

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