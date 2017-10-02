Ярош рассказал, как зачистить Донбасс без масштабной военной операции

Командующий Украинской Добровольческой Армией, нардеп Дмитрий Ярош заявил, что военный конфликт на Донбассе замораживать нельзя.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

"Нельзя замораживать конфликты. Все, что происходило по российскому сценарию – Карабах, Приднестровье, Осетия, Абхазия и так далее – всегда завершалось в пользу России. И приводило к полной дестабилизации тех стран, которые были втянуты в эти конфликты. Если говорить о конфликте между Арменией и Азербайджаном, то там перемирие все время нарушается, все время стреляют, все время есть "двухсотые" и "трехсотые". И уже сколько – десятки лет там все это тянется?", - говорит Ярош.

Также он привел в пример и ситуацию в Молдове.

"Или возьмите Приднестровье. Россия же даже обсуждать не хочет вывод так называемых своих "миротворцев", а на самом деле – практически оккупационного контингента, который противопоставляется Молдове", - говорит нардеп.

Он подчеркнул, что от проведения военной операции по возвращению Донбасса можно было бы отказаться при условии ввода миротворцев, которые бы не представляли российскую сторону или союзников Кремля.

"Вот при таких условиях теоретически можно было бы отказаться от проведения широкомасштабной военной операции и отдать дело восстановления территориальной целостности и защиты нашей национальной безопасности в руки СБУ. У них есть хороший опыт по ликвидации не одного врага Украины, и я думаю, что как раз, несмотря на присутствие миротворцев, можно было бы устроить такую зачистку, что каждое чудовище, совершавшее преступления против Украины с оружием в руках, было бы нейтрализовано", - говорит Ярош.