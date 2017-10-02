В Калиновке рвутся снаряды

По состоянию на 7 ч. 2 октября открытых ячеек горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов.

Зведеним піротехнічним загоном ДСНС України (108 чол. та 41 од. тех.) обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 12,6 тис. га території, продовжується виконання заявок від населення щодо виявлення підозрілих предметів. Усього з початку виконання робіт отримано 313 заявок, виконано – 309, виявлено та вилучено 547 вибухонебезпечних предметів.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 763 чол. та 333 од. тех., з них від ДСНС 218 чол. та 77 од. тех., Нацполіції – 36 чол. та 8 од. тех., Нацгвардії – 40 чол., Збройних сил України – 1 тис. 81 чол. та 195 од. тех., СБУ – 174 чол. та 20 од. тех., Міністерства охорони здоров’я – 12 чол. та 4 од. тех., ПАТ «Вінницягаз» - 150 чол. та 25 од. тех., ПАТ «Укрзалізниця» – 52 чол. та 4 пожежних потяга.

Керівником робіт з ліквідації наслідків НС призначено першого заступника Голови Вінницької ОДА Гижко А.П.

На місці працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з Головою Калинівської РДА Гаврилюком В.О. та оперативна група ДСНС України.

Нагадаємо, для проведення розвідки та гасіння пожежі на території військового складу залучено 9 пожежних танків, 5 інженерних машин розгородження МО України. Авіацією ДСНС з початку робіт було здійснено 48 вильотів (скинуто 384 тони води). О 18:00 29 вересня авіація ДСНС закінчила роботу по гасінню пожеж на території військового складу.