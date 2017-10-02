Экономист: Украина обречена стать для Запада "новым Китаем" (видео)

Экономика Украины растет полтора года подряд, и это только начало. Об этом заявил экономист Михаил Кухар, информирует Прямий канал.

«Мы растем шестой квартал подряд. Что касается экономических свобод, то я, как предприниматель, который вел дела в трех странах ЕС и в Украине, хочу сказать, что даже в самые лихие времена Леонида Кучмы бизнес-климат в нашей стране был намного привлекательнее, чем где-либо в индустриально развитых странах мира. Меньший уровень бюрократии, оффшорный уровень налогообложения делает наш бизнес-климат, несмотря на то, что мы имеем проблемы с налоговиками и судами, которые не всегда выносят справедливые решения, привлекательным для иностранных инвесторов», — рассказал экономист.

Экономика Украины падала два года подряд после Революции достоинства и начала военной интервенции со стороны РФ. Но последние полтора года экономические показатели постоянно растут, — подчеркнул Кухар. По его мнению, Украина «обречена» на протяжении нескольких лет стать для Запада «новым Китаем».

«Китай, став фабрикой для всего остального мира за счет низкой стоимости рабочей силы, стал мануфактурой для стран «золотого миллиарда». В Китае сейчас средняя зарплата в промышленности 700 долларов, и Китай не имеет общей границы и зоны свободной торговли с ЕС. А Украина имеет. Так что мы обречены на то, чтобы стать новым Китаем для Европейского союза», — уверен Кухар.