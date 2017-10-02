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экономика

Экономист: Украина обречена стать для Запада "новым Китаем" (видео)

2 октября 2017
17:52
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Меньший уровень бюрократии, оффшорный уровень налогообложения делает наш бизнес-климат привлекательным для иностранных инвесторов

Экономика Украины растет полтора года подряд, и это только начало. Об этом заявил экономист Михаил Кухар, информирует Прямий канал.

«Мы растем шестой квартал подряд. Что касается экономических свобод, то я, как предприниматель, который вел дела в трех странах ЕС и в Украине, хочу сказать, что даже в самые лихие времена Леонида Кучмы бизнес-климат в нашей стране был намного привлекательнее, чем где-либо в индустриально развитых странах мира. Меньший уровень бюрократии, оффшорный уровень налогообложения делает наш бизнес-климат, несмотря на то, что мы имеем проблемы с налоговиками и судами, которые не всегда выносят справедливые решения, привлекательным для иностранных инвесторов», — рассказал экономист.

Экономика Украины падала два года подряд после Революции достоинства и начала военной интервенции со стороны РФ. Но последние полтора года экономические показатели постоянно растут, — подчеркнул Кухар. По его мнению, Украина «обречена» на протяжении нескольких лет стать для Запада «новым Китаем».

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«Китай, став фабрикой для всего остального мира за счет низкой стоимости рабочей силы, стал мануфактурой для стран «золотого миллиарда». В Китае сейчас средняя зарплата в промышленности 700 долларов, и Китай не имеет общей границы и зоны свободной торговли с ЕС. А Украина имеет. Так что мы обречены на то, чтобы стать новым Китаем для Европейского союза», — уверен Кухар.

 

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Теги: кухар, украина, запад

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