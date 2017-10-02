Аваков: Нацполиция задержала преступную группу, специализировавшуюся на разжигании межнациональной розни

Прошлой ночью сотрудники Национальной полиции задержали преступную группу, которая специализировалась на преступлениях, связанных с ксенофобией, разжиганием межнациональной розни. Как сообщает «Главное», об этом в ходе брифинга сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, на их счету минимум девять резонансных преступлений, совершенных в разных городах Украины в течение 2016-17 годов: Черновцы, Умань, Киев, Львов, Луцк. Они же стоят за подрывов гранаты на улице Грушевского в День Независимости, когда пострадала семья участника АТО.

Кстати, задержаны преступники были как раз во время подготовки к очередному преступлению – подрыву венгерского памятника в Закарпатье.

Как сообщил Арсен Аваков, преступники входят в организационную преступную группировку «Торпеды», связанную с бывшими нардепами-регионалами.