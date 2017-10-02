В Украине задержана группа ублюдков Тулуба/Олейника

Сотрудники Национальной полиции провели операцию по задержанию группы опасных террористов, которые совершили целый ряд опасных преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья украинских граждан и гостей нашей страны.

Задержаны граждане Украины которые по заказу из России организовали целый ряд преступлений, главная цель которых была - посеять страх и ненависть. Об этом заявил на брифинге министр МВД Арсен Аваков.

Первое. 24 августа на День Независимости в Киеве была брошена граната на ул. Грушевского. Ранены мужчина и женщина, родные героя Украины Валерия Чебинеева.

Второе. Брошена граната в памятник воинам АТО в одном из спальных районов города.

Этой же группой был совершен ряд хорошо продуманных резонансных терактов направленных на то, чтобы поссорить Украину с дружественными странами.

Третье. В ноябре 2016 в Умани ночью была осквернена могила ребе Нахмана.

Тогда же, к приезду спикера кнессета Израиля Йоэля Эдельштейна, уроженца Черновцов, этой же группой лиц, ночью, были разрисованы антисемитскими лозунгами стены синагоги в центре города.

Четвертое. 30 июня 2017 года во Львове была организована попытка поджога синагоги.

Пятое. 21 сентября 2017 года этой же группой был организован бросок гранаты в граждан государства Израиль, приехавших в Умань на ежегодное паломничество. Осколками ранен 13-летний подросток, гражданин Израиля.

Шестое. 10 июля 2017 года было брошено взрывное устройство на территорию польского консульства в Луцке.

Седьмое. 8 июня 2017 года злоумышленниками был организован бросок гранаты на территорию посольства США в Киеве.

Восьмое. Вчера реступники были задержаны в момент, когда они направлялись в Карпаты на Верецкий перевал на границе Львовской и Закарпатской областей для того, чтобы взорвать до основания исторический памятник венгерскому народу.

По словам Авакова, задержаны трое граждан Украины. Два исполнителя и один организатор. Жители Черкасской и Киевской областей.

Исполнители получали по 300-500 долларов за исполнение каждого теракта.

Следствием установлены факты того, что организатор данных преступлений входил в группу влияния бывших нардепов из Партии Регионов - Владимира Олейника и Сергея Тулуба.

Оба уже 3,5 года скрываются от следствия в Российской Федерации.