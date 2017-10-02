Политолог: Кремль сознался в собственном преступлении

Говорят, что если Бог хочет наказать человека, он не посылает с небес молнию и прочие напасти, а просто лишает его разума. В принципе, это очень удачная характеристика нынешнего режима в Кремле. С другой стороны, есть теория Дарвина про естественный отбор. Тут тоже все логично – если долго культивировать во власти гопнический подход, демонстративное неуважение к законам и хамство на самом верху «пирамиды Путина», то соратники постепенно подберутся такие же. Они будут воровать, отжимать, торговать краденым – и громко об этом рассказывать. Не по неосторожности – они просто не считают это преступлением. Видимо, Господь отключает им не только разум, но и инстинкт самосохранения, пишет на портале site политолог Кирилл Сазонов.

Переходим от теологии к реальной уголовщине. Заместитель министра экономики России Сергей Назаров в интервью авторитетному западному изданию Блумберг заявил, что Россия таки вывозит уголь из оккупированного Донбасса и продает его на мировом рынке. Он хотел, как лучше, но если мозги и инстинкт самосохранения отключены, это уже диагноз. Назаров рассказал о том, как полученные деньги идут якобы на поддержку 4 миллионов жителей оккупированных территорий Донбасса. Ну, как в старой песне про уголовную романтику «Попал в капкан, братва» сформулировал – «я есть хотел и лишь поэтому украл».

Мы можем, конечно, войти в положение и даже не ставить под вопрос количество жителей на оккупированных территориях. Можем делать вид, что не знаем, что на самом деле в настоящий момент Украина платит туда пенсии (пенсионный туризм давно налаженный бизнес). Но с точки зрения права и уголовных кодексов всех стран торговля краденым – преступление. Не экономическое, тут чистая уголовщина. И заявление Назарова, это даже не явка с повинной. Он, выражаясь простыми словами – просто всех сдал. По словам российского чиновника, боевики присылают в Россию около миллиона тонн угля ежемесячно через захваченный российскими силами участок украинской границы. Краденый украинский уголь Москва реэкспортирует в третьи страны через свои морские порты.

Итак, что мы имеем по факту с точки зрения права. Российские оккупанты и местные коллаборанты захватили угледобывающие предприятия в Донбассе. Частные и государственные – не важно, это все равно чистой воды кража. Я не буду сейчас напоминать, как Семенченко с компанией помогали это красиво оформить в медийной плоскости со своей блокадой – оставим это на их совести и вернемся к уголовному праву. Теперь лидеры боевиков и российские структуры украденный у Украины уголь продают третьим странам. А уголь это такая интересная вещь, происхождение которого очень легко определить с помощью экспертизы. Не отпечатки пальцев, конечно, но уголь из Тореза при проверке очень легко отличить от угля из Донбасса. Именно поэтому накрылся медным тазом «хитрый план» по продаже угля с украденных у Украины шахт украинским покупателям. Дальше все просто.

Торговля краденым – преступление. Во всех цивилизованных странах. И торговец краденым – преступник. Частное лицо или компания – значения не имеет. То есть мы можем этот ворованный уголь найти, обратиться в правоохранительные органы соответствующей страны и по решению суда конфисковать. И дело даже не в справедливости – ведь на конфискации краденного дело не заканчивается. Вор должен сидеть в тюрьме, торгующая краденым компания получает как минимум серьезный штраф. А то и запрет на работу, плюс директор с соучастниками под следствием. Повторюсь – тут никаких санкций и политики, чистый криминал и уголовная ответственность.

Думаю, отследить, куда продают антрацит из оккупированного Донбасса не очень сложно. Просто потому что мировой рынок антрацита не такой уж большой. А дальше заявление в полицию, экспертиза и суд. Самое интересное и заманчивое тут – российская наглость и вера в то, что торговля краденным не преступление может сыграть нам на руку. Через какие компании идет торговля? А они у кого и как покупают? Тут в цепочке могут оказаться замешаны такие структуры, интересы которых не ограничиваются только углем. Они могут торговать нефтью или газом. И все в обязательном порядке пойдут под суд, с конфискацией и запретом на работу. Санкции под эту уголовную историю новые и адресные подтянуть не сложно. Как по мне – отличное направление для работы.