Нобелевскую премию по медицине получили исследователи биоритмов

Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию в области медицины за 2017 год группе из трех ученых: Джеффри Холла, Майкла Росбаша и Майкла Янга.

Экспериментируя с мушками-дрозофилами, ученые открыли молекулярные механизмы, которые контролируют так называемые циркадные ритмы.

Циркадные ритмы (от латинского circa - примерно и dies - день) - это "биологические часы" внутри живых организмов, подстраивающие наши физиологические процессы под время дня.

Как именно они работают, оставалось загадкой, пока в 1984 году трое ученых не смогли выделить ген, а затем и объяснить, как именно он работает: они открыли специфический белок, количество которого колеблется в зависимости от времени дня и "запускает" работу гена.