Lockheed Martin показала проект перспективной марсианской базы (фото, видео)

Компания Lockheed Martin на мероприятии International Astronautical Congress, в котором нем приняли участие ведущие национальные космические агентства и компании планеты, представила подробности своего проекта марсианской орбитальной станции Mars Base Camp, сообщает Корреспондент.

В основе предложенной архитектуры лежит модульная конструкция, со станции на Марсе предлагается совершать миссии с участием до четырех человек и продолжительностью две-три недели.

Одноступенчатый посадочный аппарат, предлагаемый Lockheed Martin, весит 110 тонн, из них 80 тонн приходится на компоненты топлива (водород и кислород), которое планируется добывать на поверхности Марса электролизом воды.

Миссию к Марсу возможно будет запустить после 2028 года.

В начале марта сообщалось, что эксперимент NASA по выращиваю картофеля в «марсианских» условиях закончился успехом. Исследование показало, что есть большие шансы, что картофель выживет на Марсе.