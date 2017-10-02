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Lockheed Martin показала проект перспективной марсианской базы (фото, видео)

2 октября 2017
18:17
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Одноступенчатый посадочный аппарат весит 110 тонн

Компания Lockheed Martin на мероприятии International Astronautical Congress, в котором  нем приняли участие ведущие национальные космические агентства и компании планеты, представила подробности своего проекта марсианской орбитальной станции Mars Base Camp, сообщает Корреспондент.

В основе предложенной архитектуры лежит модульная конструкция, со станции на Марсе предлагается совершать миссии с участием до четырех человек и продолжительностью две-три недели.

Одноступенчатый посадочный аппарат, предлагаемый Lockheed Martin, весит 110 тонн, из них 80 тонн приходится на компоненты топлива (водород и кислород), которое планируется добывать на поверхности Марса электролизом воды.

Миссию к Марсу возможно будет запустить после 2028 года.

В начале марта сообщалось, что эксперимент NASA по выращиваю картофеля в «марсианских» условиях закончился успехом. Исследование показало, что есть большие шансы, что картофель выживет на Марсе.

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Теги: марс, колонизация

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