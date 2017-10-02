Задержаны бандиты, планировавшие взорвать памятник на Верецком перевале

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании группы злоумышленников во время подготовки теракта – подрыва памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.

"Они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной – исполнять очередной заказ. Задание было сделать срочно – в последнее время украино-венгерские отношения натянулись. Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь. (…) Группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области", - написал глава МВД на странице в Facebook.