ТОП-темы:       ЧП на артскладах в Калиновке       Игры Непокоренных   
экономика

Fitch подтвердило рейтинги Харькова на уровне "B-" с прогнозом "стабильный"

2 октября 2017
13:45
318
Поделиться:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне "В-", прогноз по рейтингам – "стабильный", говорится в пресс-релизе Fitch.

Согласно сообщению, агентство также повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева с уровня "BBB(ukr)" до "А-(ukr)".

Краткосрочный РДЭ Харькова в иностранной валюте также подтвержден на уровне "В". При этом долгосрочный рейтинг города по национальной шкале подтвержден на уровне "АА-(ukr)" со "стабильным" прогнозом.

Слабая институциональная среда для украинских местных и региональных органов власти остается сдерживающим фактором для рейтингов Киева и Харькова, отмечает Fitch. В то же время повышение национального рейтинга Киева отражает консолидацию бюджетных показателей города на фоне профицита бюджета, тогда как рейтинги Харькова продолжают сдерживаться рейтингами Украины и слабой институциональной средой для местных и региональных органов власти.

Читайте также: Агенство Fitch подтвердило рейтинги Харькова

В пресс-релизе указывается, что бюджетные показатели столицы стабилизируются в среднесрочной перспективе. Однако условный риск Киева остается существенным.

"Город предоставил несколько гарантий на общую сумму около 2 млрд грн по состоянию на середину 2017 года для поддержания проектов в сфере общественного транспорта, инфраструктуры и энергосбережения. Большинство гарантированных кредитов номинированы в евро и относятся к двум компаниям в собственности города – "Киевпастрансу" и "Киевметрополитену". Сроки гарантий истекают в 2018-2021 годах", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь, высокие условные риски Харькова агентство объясняет убыточностью муниципального сектора, который в городе представлен в основном компаниями ЖКХ. Город регулярно покрывает исторически низкие тарифы этих компаний.

За 8 месяцев текущего года Харьков собрал 69% от заложенных в бюджет доходов за полный год и осуществил 62% от годовых бюджетных расходов. Это обеспечило промежуточный профицит в 454 млн грн.

Читайте также: В районе "Металлиста" будет ограничено движение транспорта

Теги: рейтиг, харьков

комментарии
главные новости
Харьковская область готова к зиме
Харьковская область готова к зиме175
Тысячи российских военных покинули Беларусь после учений "Запад-2017", но в страну приехали сотни десантников РФ
Тысячи российских военных покинули Беларусь после учений "Запад-2017", но в страну приехали сотни десантников РФ303
Стрельба в Лас-Вегасе: более 50 погибших
Стрельба в Лас-Вегасе: более 50 погибших680
Fitch подтвердило рейтинги Харькова на уровне "B-" с прогнозом "стабильный"
Fitch подтвердило рейтинги Харькова на уровне "B-" с прогнозом "стабильный"318
мнения
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты
Арсен АВАКОВ
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты118
Конечно, я на стороне каталонцев
Виталий ПОРТНИКОВ
Конечно, я на стороне каталонцев353
Сапсаны vs бакланы
Сергей ЦЫГИПА
Сапсаны vs бакланы839
Дайте им промаршировать
Андрей МАКАРЕВИЧ
Дайте им промаршировать1143
З Днем учителя!
Ірина ЄФРЕМОВА
З Днем учителя!808
Язык до Киева доведёт?!
Евгений ЛЕСНОЙ
Язык до Киева доведёт?!738
Хасиды Умань кормят?
Евгений ЛЕСНОЙ
Хасиды Умань кормят?1298
Герои АТО

последние новости
Сегодня
16:42
В Николаевской области разоблачили преступный нафто-картель54
16:36
На границе с Украиной погиб российский пограничник136
16:30
Боевики накрыли минометным огнем Марьинку91
Обновлено в 16:49
16:21
Харьковская область готова к зиме175
16:16
NYT: В Крыму российские захваты земли подпитывают возмущение "чужаками-саквояжниками"181
16:00
Мадьяры не пожелали общаться с украинскими парламентариями223
15:45
Тысячи российских военных покинули Беларусь после учений "Запад-2017", но в страну приехали сотни десантников РФ303
15:28
У Кернеса отчитались о готовности к зиме417
15:21
Полиция задержала группу, которая пыталась втянуть Киев в международные конфликты300
15:15
В России утверждены новые правила обращения с лампадами и кадилом372
15:07
В Интернете запустили фейковый розыгрыш авиабилетов от МАУ184
14:57
Порошенко и Перри уверены, что убийцы MH17 будут жестко наказаны321
14:37
Ахметов выкупил Пархомовский музей1671
14:30
ЕК признала каталонский референдум незаконным282
14:26
Стрельба в Лас-Вегасе: более 50 погибших676
14:22
Вещи Вивьен Ли продали за 3 миллиона долларов272
14:11
Украина потеряла Ракицкого1087
14:00
В Курской области у границы с Украиной произошел бой944
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00099611282348633 [2] => 0.09061598777771 )