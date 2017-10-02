Эксперты назвали оптимальных для Украины миротворцев на Донбассе

Оптимальным для украинской стороны является участие в миротворческой операции на Донбассе представителей Великобритании, США, Польши и стран Балтии (прежде всего Литвы).

Такое мнение озвучили эксперты, принявшие участие в опросе Фонда Демократических инициатив имени Илька Кучерива.

Что касается конкретного перечня стран, принадлежность миротворцев к которым удовлетворит как Россию, так и Украину, то такового эксперты пока не могли составить. Однако среди названных вариантов несколько чаще упоминалась Германия.

Как сообщалось ранее, вице-спикер Верховной Рады, участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко заявила, что в составе миротворческой миссии ООН на Донбассе не должно быть ни одного российского солдата, а размещаться она должна на оккупированных территориях, вплоть до границы с РФ.

Источник: Обозреватель