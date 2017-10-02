ТОП-темы:       ЧП на артскладах в Калиновке       Игры Непокоренных   
политика

Эксперты назвали оптимальных для Украины миротворцев на Донбассе

2 октября 2017
18:42
798
Поделиться:

Оптимальным для украинской стороны является участие в миротворческой операции на Донбассе представителей Великобритании, США, Польши и стран Балтии (прежде всего Литвы).

Такое мнение озвучили эксперты, принявшие участие в опросе Фонда Демократических инициатив имени Илька Кучерива.

Что касается конкретного перечня стран, принадлежность миротворцев к которым удовлетворит как Россию, так и Украину, то такового эксперты пока не могли составить. Однако среди названных вариантов несколько чаще упоминалась Германия.

Как сообщалось ранее, вице-спикер Верховной Рады, участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко заявила, что в составе миротворческой миссии ООН на Донбассе не должно быть ни одного российского солдата, а размещаться она должна на оккупированных территориях, вплоть до границы с РФ.

Источник: Обозреватель

Читайте также: Блогер: Проект Кремля по одонбасиванию Украины реализуется полным ходом (фото)

Теги: миротворцы, донбасс

комментарии
главные новости
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)935
Андрей Шевченко рассказал, что ждет сборную Украины
Андрей Шевченко рассказал, что ждет сборную Украины592
Еврокомиссия жестко отреагировала на референдум в Каталонии
Еврокомиссия жестко отреагировала на референдум в Каталонии667
Аваков сообщил о важной договоренности с президентом Сената Австралии
Аваков сообщил о важной договоренности с президентом Сената Австралии620
мнения
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты
Арсен АВАКОВ
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты295
Конечно, я на стороне каталонцев
Виталий ПОРТНИКОВ
Конечно, я на стороне каталонцев691
Сапсаны vs бакланы
Сергей ЦЫГИПА
Сапсаны vs бакланы903
Дайте им промаршировать
Андрей МАКАРЕВИЧ
Дайте им промаршировать1260
З Днем учителя!
Ірина ЄФРЕМОВА
З Днем учителя!886
Язык до Киева доведёт?!
Евгений ЛЕСНОЙ
Язык до Киева доведёт?!810
Хасиды Умань кормят?
Евгений ЛЕСНОЙ
Хасиды Умань кормят?1368
Герои АТО

последние новости
2 октября 2017
22:13
Военэксперт предупредил, чего боится на Донбассе Путин829
22:04
"Тревожный звонок". Путинские вояки на Донбассе готовят Украине новую гадость (фото)
"Тревожный звонок". Путинские вояки на Донбассе готовят Украине новую гадость (фото) 852
21:53
Российский политолог: "Крымское шампанское" окончательно выдохлось658
21:45
Блогер: Проект Кремля по одонбасиванию Украины реализуется полным ходом (фото)
Блогер: Проект Кремля по одонбасиванию Украины реализуется полным ходом (фото)881
21:34
Британская астронавтка: Секс в космосе может сорвать экспедицию на Марс862
21:24
Испытание Каталонией. Портников назвал истины, о которых должны помнить украинцы518
21:12
Российский политолог: Кремль сильно заблуждается1153
20:59
"Хватит от них бегать". Известный астрофизик назвал "дармовой" источник колоссальной энергии 760
20:47
Российский журналист о Донбассе: Наша страна начала это дерьмо - нам и расхлебывать1066
20:34
Знаменитый американский концерн прислал своих спецов на Харьковский авиазавод1272
20:22
Ученые спустя 60 млн лет разгадали тайну затонувшего континента Земли1007
20:09
Стало известно, когда "сплетут лапти" пророссийскому главе ПАСЕ680
20:04
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)935
19:57
Экс-вице-премьер России: "Возвращение в родную гавань" оказалось для крымчан летальным1562
19:44
Глава МВД рассказал, почему засекречены судебные решения по делу о резонансном убийстве494
19:32
Знаменитый астроном объяснил, почему люди вскоре обнаружат внеземную жизнь996
19:28
Андрей Шевченко рассказал, что ждет сборную Украины591
19:19
Еврокомиссия жестко отреагировала на референдум в Каталонии666
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0011301040649414 [2] => 0.09271502494812 )