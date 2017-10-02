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происшествия

В Курской области у границы с Украиной произошел бой

2 октября 2017
14:00
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В поселке Теткино Глушковского района Курской области, расположенном непосредственно у российско-украинской границы, произошел бой пограничников с нарушителями. Об этом сообщил "Коммерсант-Черноземье" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах региона.

Как утверждается, инцидент произошел в субботу, 30 сентября, около 16 часов. Силовики осматривали некую жилую постройку в рамках операции "Нелегал", и их из глубины здания обстреляли из пистолета. Пограничник, который шел первым, погиб на месте. Остальные вступили в бой. Один из нападавших попытался бросить в них гранату, но подорвался на ней сам. Второй вскоре сдался.

Одного из стрелявших называют уроженцем Украины, а второго - приезжим с Северного Кавказа, прописанным в Волгоградской области. Кто из них погиб, а кто сдался, не уточняется.

Между тем "Мое! online" ранее излагала со ссылкой на telegram-канал "Опер слил" иную фабулу событий. Как утверждалось, бой произошел не в жилой постройке, а в сарае, где прятались исламисты, вернувшиеся из Сирии. Убитого пограничника называют кинологом; заявлялось, он получил две пули в сердце.

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В сарае же, говорилось в сообщении, прятались не двое, а трое человек. Один подорвался на гранате, второй пошел в прорыв и был расстрелян убит из автоматов, а третьего, который отстреливался из пистолета Макарова, был взят живым, но затем умер.

Среди силовиков, писало "Мое! online", других потерь, кроме кинолога, не было. Однако у одного из пограничников в тактическом ремне застряла пуля.

ТАСС передавало, что в УФСБ по Курской области официально прокомментировать информацию пообещали не раньше, чем после обеда в понедельник.

Грани

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Теги: россия, криминал

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