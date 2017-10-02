Ученые сделали важное открытие, касающееся "гормона несчастья"

Специалисты Мэрилендского университета первыми обнаружили любопытную связь между сном, сознанием и веществом кинуренин, которое называют «гормоном несчастья». Их исследование, опубликованное в журнале Sleep, позволит разработать лечение, когнитивные способности больных шизофренией.

Только среди жителей Соединенных Штатов более 3,2 млн страдают от шизофрении. Ежегодно этот диагноз ставят 100 тысячам человек. Заболевание сопровождается широким спектром симптомов, включая зрительные и слуховые галлюцинации, проблемы с восприятием и мотивацией. Ключевой, хотя и менее заметной характеристикой шизофрении являются нарушения памяти. Часто они становятся первыми симптомами этого расстройства.

О том, что кинуреновая кислота играет важную роль в шизофрении, ученые узнали несколько лет назад. Уровень этой кислоты в мозге у шизофреников выше нормы. Выдвигались предположения, что она отвечает за проблемы с обучением и памятью. Однако, точный механизм оставался непонятным и связь между сном и кинуренином раньше так внимательно никто не рассматривал, рассказывает Ана Почивавсек из отделения психиатрии университета, руководитель исследования.

Для того чтобы установить это наверняка, доктор Почивавсек и ее коллеги провели эксперимент на крысах. Подключив их к прибору, измеряющему количество и качество сна, они обнаружили, что у животных с высоким уровнем кинуреновой кислоты фаза быстрого сна была существенно короче. Именно в это время мы видим сны и обрабатываем то, чему научились. Кроме того, крысы с высоким уровнем кинуреновой кислоты не запоминали собственный опыт и не учились на своих ошибках.

Таким образом, ученые предположили, что кинуреновая кислота нарушает сон, а это приводит к нарушениям когнитивных способностей. Однако, возможно и обратное действие: нарушение сна приводит к повышению уровня этой кислоты. Что происходит вначале, неясно, но снижение уровня кинуреновой кислоты может улучшить сон и память больных шизофренией, пишет Хайтек со ссылкой на EurekAlert.