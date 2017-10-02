Украина потеряла Ракицкого

Сборная Украины в двух заключительных матчах отборочного раунда к чемпионату мира 2018 года не сможет рассчитывать на защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

Футболист "горняков" получил повреждение в последней игре чемпионата Украины против львовских "Карпат". Как сообщает ФФУ у игрока диагностировали надрыв мышцы.

В связи с травмой Ракицкого главный тренер национальной команды Шевченко довызвал в сборную Украины защитника "Олимпика" Павла Лукьянчука

Таким образом, украинская команда вынуждена будет обойтись без основного футболиста в двух заключительных и самых важных поединках квалификации против сборных Косово и Хорватии, которые состоятся 6-го и 9-го октября соответственно.