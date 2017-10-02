Вещи Вивьен Ли продали за 3 миллиона долларов

На аукционе Sotheby's в Лондоне продали личные вещи актрисы Вивьен Ли ("Унесенные ветром", "Трамвай "Желание"").

Почти за 3 миллиона долларов с молотка ушли драгоценности, наряды и аксессуары знаменитой актрисы.

Вивьен Ли, леди Оливье — английская актриса, обладательница двух премий "Оскар" за роли Скарлетт О’Хара в "Унесенных ветром" (1939) и Бланш Дюбуа в "Трамвае "Желание"" (1951).

Вивьен часто работала в сотрудничестве со своим мужем, Лоуренсом Оливье, который был режиссером нескольких фильмов с ее участием. На протяжении своей тридцатилетней карьеры она играла разнообразные роли: от героинь комедий Ноэла Коуарда и Бернарда Шоу до классических шекспировских персонажей: таких, как Офелия, Клеопатра, Джульетта и леди Макбет.

Современные киноведы и историки кино называют Вивьен Ли одной из величайших актрис в истории. А актерская работа Ли в "Трамвае "Желание"" считается одним из наиболее доскональных перевоплощений всех времен.