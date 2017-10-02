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общество

ЕК признала каталонский референдум незаконным

2 октября 2017
14:30
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Еврокомиссия признала референдум о независимости, прошедший в воскресенье в Каталонии и сопровождавшийся массовыми столкновениями участников с полицией, незаконным. Одновременно Еврокомиссия призвала испанские власти к диалогу со сторонниками независимости Каталонии.

Об этом сообщает BBC.

"В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

По мнению Еврокомиссии, независимость Каталонии - внутреннее дело Испании, которое должно решаться согласно испанской конституции. В то же время в Еврокомиссии напомнили, что "насилие никогда не может быть инструментом политики".

Схинас призвал стороны к диалогу и напомнил, что в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудит ситуацию в Каталонии с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

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В воскресенье, 1 октября, в Каталонии состоялся референдум об отделении региона от Испании. Власти Испании не признают референдум законным, ссылаясь на то, что он противоречит испанской конституции.

В Каталонию были отправлены испанские полицейские, которые опечатывали избирательные участки и разгоняли очереди желающих проголосовать, используя резиновые пули. От действий полиции пострадали более 800 человек.

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Теги: каталония

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