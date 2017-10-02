Ахметов выкупил Пархомовский музей

Первый украинский международный банк передал в собственность областного коммунального учреждения "Харьковский художественный музей" здание Пархомовского художественного музея (Харьковская обл.), сообщается в пресс-релизе финучреждения.

Указанное здание было выкуплено банком с торгов во время процедуры ликвидации бывшего владельца - должника ПУМБ - ООО "Научно-производственная фирма "Синтал-Д".

"Банк стал победителем торгов по выкупу помещения и, следуя лучшим традициям украинского меценатства, передает его как благотворительный взнос на баланс областного коммунального учреждения "Харьковский художественный музей", отделением которого является Пархомовский музей", - отмечено в документе.

Пархомовский художественный музей им. А.Ф. Лунева основан учителем истории сельской школы Афанасием Луневым в 1955 году. Сейчас коллекция музея насчитывает более 7000 экспонатов. Среди них - работы выдающихся художников: Пабло Пикассо, Казимира Малевича, Николая Рериха, Аполлинария Васнецова, Ивана Шишкина, Джованни Пиранези, Фердинанда Бола, Тараса Шевченко, Ивана Ижакевича, Михаила Дерегуса, Абрама Архипова. С 1987 года учреждение в Пархомовке является автономным отделом Харьковского художественного музея.

ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим его акционером к началу января 2017 года являлось ООО "СКМ Финанс" (92,24%), владельцем существенного участия - Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9011%).

Интерфакс-Украина