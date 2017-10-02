Порошенко и Перри уверены, что убийцы MH17 будут жестко наказаны

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Сената Парламента Австралии Стивеном Перри.

Порошенко отметил неизменную поддержку Австралией территориальной целостности и суверенитета Украины и осуждения российской агрессии против Украины. В связи с этим Президент Украины поблагодарил Австралию за продолжение санкций против агрессора и поддержку в вопросах, связанных с защитой прав человека в оккупированном Крыму.

Стороны отметили эффективную деятельность в рамках Совместной группы по расследованию сбивания малайзийского рейса MH17 и отметили неотвратимости наказания всех причастных к этой трагедии. Президент Сената поблагодарил Президента Украины за помощь и содействие в вопросе проведения расследования этой трагедии.

Отдельное внимание было уделено усилению межпарламентского сотрудничества двух государств. В этой связи Президент Украины поздравил образования в парламенте Австралии обновленной группы дружбы Австралия - Украина.

Собеседники также обсудили подготовку к следующим соревнованиям «Игры Непокоренных», которые состоятся в 2018 году в Сиднее (Австралия).