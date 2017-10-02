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происшествия

В Интернете запустили фейковый розыгрыш авиабилетов от МАУ

2 октября 2017
15:07
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Авиакомпания МАУ заявила, что в интернете запущена ложная вирусная реклама о розыгрыше бесплатных авиабилетов. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Суть вирусной рекламы в том, что необходимо было ответить на три вопроса и сделать репост записи на своей странице в Фейсбуке, и за это пользователю гарантировали два авиабилета якобы от МАУ.

В авиакомпании опровергли эту информацию. "Информируем Вас о том, что информация абсолютно не соответствует действительности. Данный ресурс никак не связан с авиакомпанией МАУ", - говорится в сообщении.

В МАУ рекомендуют ни в коем случае не предоставлять свою контактную и личную информацию в ответ на эту рассылку.

Официальная информация об актуальных акциях и предложениях публикуется только на официальном сайте МАУ, подчеркнули в компании.

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Теги: мошенник, авиаперевозки, мау

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