Глава МВД рассказал, почему засекречены судебные решения по делу о резонансном убийстве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объяснил, что суд засекретил судебные решения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по причине процессуальной необходимости.

Об этом он заявил на брифинге 2 октября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Следствие не может проходить под видеокамерами и постоянным наблюдением свободных фрилансеров-журналистов. Следствие – это процесс, который подразумевает некоторую закрытость для обеспечения результата и эффективности", - сказал министр.

В то же время глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что следствие обратилось в суд с просьбой засекретить материалы из-за большого общественного резонанса из-за убийства Шеремета. Также он отметил, что следствие отрабатывает ряд рабочих версий.