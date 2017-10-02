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общество

В России утверждены новые правила обращения с лампадами и кадилом

2 октября 2017
15:15
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые правила пожарной безопасности, дополнив их разделом «Объекты религиозного назначения». Соответствующее постановление опубликовано на правительственном сайте.

Как отмечается в сообщении, «до настоящего времени специального регулирования в части пожарной безопасности объектов религиозного назначения не было». Теперь в правилах «учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений».

Среди прочего, установлен режим обращения с кадилами. Так, «разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра». Что касается лампад и светильников, разливать в них горючие жидкости можно только из закрытых небьющихся емкостей, а сами «устройства с открытым огнем» нужно устанавливать так, чтобы они не могли опрокинуться.

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В документе также учтено, что на праздники (например, в Рождество или день Святой Троицы) храмы украшаются горючими материалами (елями, ветвями и травой). Эти материалы должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня, кроме того, допускается «размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой».

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Теги: медведев, церковь, россия

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