Экс-вице-премьер России: "Возвращение в родную гавань" оказалось для крымчан летальным
2 октября 2017
19:57
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Экс-вице-премьер России Альфред Кох прокомментировал в Фейсбуке сообщение о росте смертности в оккупированном Крыму
«"Возвращение в родную гавань" оказалось для крымчан неожиданно летальным...
Интересно: если бы им три года назад рассказали, что с ними случился после присоединения к России, они бы так же энергично радовались российским пенсиям (которые, кстати, с тех пор усохли вдвое)?
Какая-то адова картина вырисовывается...»,- написал Кох.