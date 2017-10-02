Экс-вице-премьер России: "Возвращение в родную гавань" оказалось для крымчан летальным

«"Возвращение в родную гавань" оказалось для крымчан неожиданно летальным...

Интересно: если бы им три года назад рассказали, что с ними случился после присоединения к России, они бы так же энергично радовались российским пенсиям (которые, кстати, с тех пор усохли вдвое)?

Какая-то адова картина вырисовывается...»,- написал Кох.