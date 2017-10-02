Стало известно, когда "сплетут лапти" пророссийскому главе ПАСЕ

Скандальный президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, известный пророссийской позицией, уже на следующей неделе может быть отстранен от должности.

Об этом в понедельник, 2 октября, заявил депутат от Блока Петра Порошенко, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает Эспрессо.TV.

По его словам, украинская делегация продолжает бороться за то, чтобы россияне не имели влияния в ПАСЕ.

«Сейчас уже на этой сессии мы снимем наконец Педро Аграмунта – президента ПАСЕ, который занял пророссийскую позицию. И мы сегодня уже заканчиваем вопрос смены его. В первый сессионный день через неделю он будет снят», – отметил Гончаренко.

Нардеп добавил, что во время ближайшей сессии украинская сторона предоставит объяснения относительно нового закона об образовании, который раскритиковали некоторые европейские страны.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт был отстранен от выполнения обязанностей ведения сессии после скандала из-за его визита в Сирию вместе с депутатами российской Госдумы. При этом Аграмунт сообщил, что не намерен уходить в отставку.