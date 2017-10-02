У Кернеса отчитались о готовности к зиме

В городе Харькове все жилые дома и объекты социальной сферы готовы к новому отопительному сезону 2017-2018 годов на 100%.

Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко.

По его словам, в городе Харькове подготовлены все тепловые сети и котельные. Отопление будет включено, как только температура наружного воздуха на протяжении трех суток будет на уровне 8 градусов тепла или ниже.

«Все сети готовы, 240 котельных готовы, договоры с НАК «Нефтегаз Украины» заключены. Тепло будет подано своевременно, как только будет подписано соответствующее распоряжение. Для уборки снега подготовлено более 300 единиц техники, подготовлен необходимый запас песчано-солевой смеси для посыпания дорог», - отметил Андрей Руденко.

Также вице-мэр сообщил, что в городе уже установлено более 4,9 тыс. приборов учета тепла, и эта работа продолжается.