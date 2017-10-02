ТОП-темы:       ЧП на артскладах в Калиновке       Игры Непокоренных   
интересно

Ученые спустя 60 млн лет разгадали тайну затонувшего континента Земли

2 октября 2017
20:22
1009
Поделиться:

Экспедиция, девять недель искавшая на борту бурового судна восьмой континент Зеландию, завершилась. В течение этого период группа австралийских ученых бурила океанское дно, чтобы определить границы затонувшего миллионы лет континента, пишет sundaynews со ссылкой на портал Live Science.

«Затонувший континент Зеландия раскрыл нам свои секреты, которые он хранил на протяжении 60 миллионов лет», – заявил глава научной экспедиции Джейми Аллан.

Его коллега Джеральд Диккенс из Университета Райса рассказал, что ученые изучили более восьми тысяч экземпляров и идентифицировали несколько сотен ископаемых видов. Как оказалось, климат Зеландии в прошлом значительно отличался от нынешнего. Кроме того, найденные окаменелые останки наземных животных доказали, что континент не всегда был погребен под волнами.

В конце июля почти 60 ученых на борту бурового судна отправились в экспедицию, собрать образцы осадочных и скальных пород с километровой глубины. Ученые поставили себе задачу получить более конкретное представление о тектоническом строении подводных плит в западной части Тихого океана.

Читайте также: В Харькове состоялись седьмые «Научные пикники»

Порядка 100 млн лет назад Австралия, Антарктида и Зеландия составляли единый континент. Около 75-80 млн лет назад его части начали разъезжаться на юг и восток, в результате чего континент Зеландия почти целиком оказался под водой.

Читайте также: Астрофизики обнаружили во Вселенной очень необычную планету

Теги: зеландия, наука

комментарии
главные новости
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)935
Андрей Шевченко рассказал, что ждет сборную Украины
Андрей Шевченко рассказал, что ждет сборную Украины592
Еврокомиссия жестко отреагировала на референдум в Каталонии
Еврокомиссия жестко отреагировала на референдум в Каталонии667
Аваков сообщил о важной договоренности с президентом Сената Австралии
Аваков сообщил о важной договоренности с президентом Сената Австралии620
мнения
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты
Арсен АВАКОВ
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты295
Конечно, я на стороне каталонцев
Виталий ПОРТНИКОВ
Конечно, я на стороне каталонцев691
Сапсаны vs бакланы
Сергей ЦЫГИПА
Сапсаны vs бакланы903
Дайте им промаршировать
Андрей МАКАРЕВИЧ
Дайте им промаршировать1260
З Днем учителя!
Ірина ЄФРЕМОВА
З Днем учителя!886
Язык до Киева доведёт?!
Евгений ЛЕСНОЙ
Язык до Киева доведёт?!810
Хасиды Умань кормят?
Евгений ЛЕСНОЙ
Хасиды Умань кормят?1368
Герои АТО

последние новости
2 октября 2017
22:13
Военэксперт предупредил, чего боится на Донбассе Путин829
22:04
"Тревожный звонок". Путинские вояки на Донбассе готовят Украине новую гадость (фото)
"Тревожный звонок". Путинские вояки на Донбассе готовят Украине новую гадость (фото) 852
21:53
Российский политолог: "Крымское шампанское" окончательно выдохлось658
21:45
Блогер: Проект Кремля по одонбасиванию Украины реализуется полным ходом (фото)
Блогер: Проект Кремля по одонбасиванию Украины реализуется полным ходом (фото)881
21:34
Британская астронавтка: Секс в космосе может сорвать экспедицию на Марс862
21:24
Испытание Каталонией. Портников назвал истины, о которых должны помнить украинцы518
21:12
Российский политолог: Кремль сильно заблуждается1153
20:59
"Хватит от них бегать". Известный астрофизик назвал "дармовой" источник колоссальной энергии 760
20:47
Российский журналист о Донбассе: Наша страна начала это дерьмо - нам и расхлебывать1066
20:34
Знаменитый американский концерн прислал своих спецов на Харьковский авиазавод1272
20:22
Ученые спустя 60 млн лет разгадали тайну затонувшего континента Земли1007
20:09
Стало известно, когда "сплетут лапти" пророссийскому главе ПАСЕ680
20:04
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)
Заметно увеличилось число жертв бойни в Лас-Вегасе (видео)935
19:57
Экс-вице-премьер России: "Возвращение в родную гавань" оказалось для крымчан летальным1562
19:44
Глава МВД рассказал, почему засекречены судебные решения по делу о резонансном убийстве494
19:32
Знаменитый астроном объяснил, почему люди вскоре обнаружат внеземную жизнь996
19:28
Андрей Шевченко рассказал, что ждет сборную Украины591
19:19
Еврокомиссия жестко отреагировала на референдум в Каталонии666
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0011069774627686 [2] => 0.05275297164917 )