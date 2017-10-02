Ученые спустя 60 млн лет разгадали тайну затонувшего континента Земли

Экспедиция, девять недель искавшая на борту бурового судна восьмой континент Зеландию, завершилась. В течение этого период группа австралийских ученых бурила океанское дно, чтобы определить границы затонувшего миллионы лет континента, пишет sundaynews со ссылкой на портал Live Science.

«Затонувший континент Зеландия раскрыл нам свои секреты, которые он хранил на протяжении 60 миллионов лет», – заявил глава научной экспедиции Джейми Аллан.

Его коллега Джеральд Диккенс из Университета Райса рассказал, что ученые изучили более восьми тысяч экземпляров и идентифицировали несколько сотен ископаемых видов. Как оказалось, климат Зеландии в прошлом значительно отличался от нынешнего. Кроме того, найденные окаменелые останки наземных животных доказали, что континент не всегда был погребен под волнами.

В конце июля почти 60 ученых на борту бурового судна отправились в экспедицию, собрать образцы осадочных и скальных пород с километровой глубины. Ученые поставили себе задачу получить более конкретное представление о тектоническом строении подводных плит в западной части Тихого океана.

Порядка 100 млн лет назад Австралия, Антарктида и Зеландия составляли единый континент. Около 75-80 млн лет назад его части начали разъезжаться на юг и восток, в результате чего континент Зеландия почти целиком оказался под водой.