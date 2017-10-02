Тысячи российских военных покинули Беларусь после учений "Запад-2017", но в страну приехали сотни десантников РФ

Предметом спекуляций в Беларуси и за ее пределами было предположение, что после завершения совместных белорусско-российских учений "Запад-2017", которые прошли с 14 по 20 сентября, военные РФ останутся в Беларуси. По официальным данным, в учениях "Запад-2017" на белорусской территории принимали участие около 10 200 человек (от РБ - немногим более 7 тыс., от РФ - 3,2 тыс.).

В день закрытия учений, 20 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заверил журналистов, что через неделю все войска - и белорусские, и российские - будут в местах постоянной дислокации. А 28 сентября официально сообщалось о том, что из Беларуси убыл последний железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой Вооруженных Сил России, принимавших участие в учениях "Запад-2017".

Но в тот же день начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил в интервью Reuters, что Россия оставила войска в Беларуси после проведения учений. По словам Муженко, РФ вывела лишь несколько подразделений и солгала о том, сколько на самом деле военных РФ принимало участие в учениях "Запад-2017".

О том, что учения были более масштабными, заявляли и представители НАТО. "Уже сейчас понятно, что масштаб и географический охват учений Запад-2017 оказались существенно больше изначальных заявлений", - сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. Официально военные ведомства России и Беларуси опровергли заявление Киева.

Сообщений о реальных контактах с российскими военнослужащими на территории Беларуси после завершения учений "Запад-2017" нет ни в соцсетях, ни в белорусских СМИ, в то время как до этого писали о задержании посторонних на воинских полигонах и о российских военных, которые ходили в самоволку за алкоголем и развлечениями.

"Теоретически, если российские войска на самом деле остались после "Запад-2017", как утверждает Генштаб Украины, где они могут быть территориально?", - спрашивает в Facebook независимый журналист Дмитрий Галко. Похоже, он хотел проверить информацию, но френды лишь посмеялись над вопросом. "Остались ли российские войска в белорусских лесах? Несомненно. Вы бы сами не смогли уйти от такого количества грибов", - шутит лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев.

А независимые белорусские эксперты говорят, что спрятать 3 тысячи российских военнослужащих в условиях современной спутниковой разведки невозможно.

Так, в интервью DW, военный аналитик Александр Алесин напомнил, касаясь и конфликта на востоке Украины, что "спутники стран НАТО засекали перемещение через границу групп в 10-15 человек российских добровольцев через украинскую границу на Донбасс, не говоря уже о том, что всякое перемещение боевой техники будет замечено немедленно".

Кроме того, поскольку Беларусь является членом Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), то, по словам эксперта, "любые другие участники договора могут запросить инспекцию и приехать на нашу территорию буквально посчитать эту технику и потом определиться, соответствует ли ее количество фланговым ограничениям ДОВСЕ". Ну или проверить присутствие или отсутствие российских войск.

Между тем вслед за масштабными белорусско-российскими учениями "Запад-2017" в Беларуси с 25 сентября по 8 октября проходят менее масштабные, но также совместные тактические учения групп специального назначения. В них принимают участие представители Воздушно-десантных войск РФ. Так что российские солдаты вполне официально находятся на белорусской территории после завершения маневров "Запад-2017" - просто начались новые учения.

В пресс-службе Минобороны Беларуси затруднились назвать число участников учений, указав, что "все есть в открытой печати". Ранее в аналогичных учениях принимали участие около 800 десантников из двух стран. Таким образом, в отличие от "Запада-2017", в этих учениях принимают участие не тысячи, а сотни российских военнослужащих.

По словам Александра Алесина, учения десантников, конечно, не представляют прямой угрозы никому из соседей, но "это есть самые настоящие учения, которые являются подготовкой к реальной войне". Такого рода совместных учений десантников на белорусской и российской территории "запланировано на этот год до 40", подчеркнул эксперт.

"В нынешних условиях силы специальных операций будут играть главную роль, особенно в гибридных военных конфликтах. Именно они придут на помощь, на содействие тем самым сепаратистам, антигосударственным элементам, которые будут изнутри расшатывать государственное устройство той или иной страны", - считает Александр Алесин. Что же касается масштабных учений, таких как "Запад-2017", то независимый военный аналитик относит их к дани традиции. По его словам, "генералы еще играют в старую войну".