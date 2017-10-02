Знаменитый американский концерн прислал своих спецов на Харьковский авиазавод

На Харьковском государственном авиационном производственном предприятии прошла встреча с менеджерами корпорации General Electric Aviation (США). Обсуждались варианты использования современной авионики и композиционных материалов при строительстве и модернизации самолетов Ан-74.

Как уточнили на заводе, сотрудничество американских партнеров с украинскими авиастроителями началось в 2016 году. Предполагается, что General Electric Aviation сможет поставлять системы управления. "Самолеты, которые не оборудованы так называемой "цифровой кабиной", больше не котируются на международном рынке авиаперевозок", - заявили на авиазаводе.

Справка. General Electric производит локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, осветительную технику, пластмассу и герметик. Штаб-квартира расположена в городе Фэрфилд, штат Коннектикут (США). Общая численность персонала - 300 тыс. чел.

Источник: SQ